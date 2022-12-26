26.12.2022 14:59 Дмитро Колонєй

Колаборанту на Харківщині не вдалося сховатися від поліції: чоловік чекає на суд

На Харківщині затверджено та направлено до суду обвинувачувальний акт щодо держзради чоловіка.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у березні 2022 року колишній поліцейський відділу поліції №1 Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували смт Шевченкове Куп’янського району:

агітував місцевих мешканців вступати до лав окупаційної поліції та виконувати вказівки російських військових. Насамперед, шукати і доставляти тих осіб, які викрали зброю та паливо з розбитої військової колони ЗС РФ.

допомагав окупантам у їх проханнях, наприклад, ремонтував їх автомобілі.

Повернувшись до одного з сіл в Харківській області, чоловік переховувався в будинку своїх знайомих, де його і затримали правоохоронці. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.