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26.12.2022  14:59   Дмитро Колонєй

Колаборанту на Харківщині не вдалося сховатися від поліції: чоловік чекає на суд

На Харківщині затверджено та направлено до суду обвинувачувальний акт щодо держзради чоловіка.

Судитимуть правоохоронця, який співпрацював з ворогом на Куп’янщині. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у березні 2022 року колишній поліцейський відділу поліції №1 Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували смт Шевченкове Куп’янського району:
 
  • агітував місцевих мешканців вступати до лав окупаційної поліції та виконувати вказівки російських військових. Насамперед, шукати і доставляти тих осіб, які викрали зброю та паливо з розбитої військової колони ЗС РФ. 
  • допомагав окупантам у їх проханнях, наприклад, ремонтував їх автомобілі.
 
Повернувшись до одного з сіл в Харківській області, чоловік переховувався в будинку своїх знайомих, де його і затримали правоохоронці. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.
 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, шевченково, харьков
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