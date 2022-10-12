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12.10.2022  16:19   Дмитро Колонєй

Арештовано чоловіка, який пропагував постулатіи оккупантів на Харківщині

На Харківщині взято під варту держзрадника.

Пропагував постулатіи оккупантів на Харківщині: арештовано держзрадника
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району 24-річний місцевий мешканець побудував з окупантами «трудові відносини». Так, у червні 2022 року російські військові запропонували чоловіку обійняти посаду «керівника» так званого «господарчого відділу» в окупаційній адміністрації, на що колаборант погодився. 
 
Чоловік виконував всі вказівки російських ватажків. Так, наприклад, він організував встановлення на території населеного пункту білбордів з проросійською агітацією для підняття бойового духу окупантів.
 
Колаборанта було затримано після деокупації ЗСУ Куп’янського району. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
 
Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, купянск, харьков, шевченково
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