12.10.2022 16:19 Дмитро Колонєй
Арештовано чоловіка, який пропагував постулатіи оккупантів на Харківщині
На Харківщині взято під варту держзрадника.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району 24-річний місцевий мешканець побудував з окупантами «трудові відносини». Так, у червні 2022 року російські військові запропонували чоловіку обійняти посаду «керівника» так званого «господарчого відділу» в окупаційній адміністрації, на що колаборант погодився.
Чоловік виконував всі вказівки російських ватажків. Так, наприклад, він організував встановлення на території населеного пункту білбордів з проросійською агітацією для підняття бойового духу окупантів.
Колаборанта було затримано після деокупації ЗСУ Куп’янського району. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.
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