12.10.2022 16:30 Віталій Хінєвіч

Аварійне відключення електрики в Україні: як і коли це відбувається

Графіки аварійних відключень електроенергії вводяться персоналом операторів системи розподілу за розпорядженням диспетчера Регіонального диспетчерського центру Північного регіону НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Відключення живильних ліній і трансформаторів безпосередньо з центрів живлення, відбувається без попередження споживачів, при виникненні аварійного дефіциту потужності та зниженні частоти електричного струму, порушенні режимів граничних перетоків або недопустимому перевантаженні устаткування, зниженні рівня напруги в контрольних точках, необхідності запобігання порушенням гранично допустимих режимів роботи гідроелектростанцій та водосховищ України.

Графіки аварійних відключень електроенергії становить до 15 хвилин. Диспетчери електроенергетичної системи, підприємства електроенергетики, чергові підстанцій виконують розпорядження на застосування графіка аварійних відключень електроенергії без попередження споживачів та попереднього узгодження з місцевими органами виконавчої влади.

Тривалість у перерві електропостачання споживачів під час відключення за графіком, як правило, не має перевищувати 2-х годин, а за погодженням з місцевими органами виконавчої влади може становити більший період часу.

У складних аварійних ситуаціях допускається багаторазове відключення одних і тих самих ліній за графіком аварійних відключень з перервою між відключеннями на 1-2 години.

Щоб зберегти баланс в енергосистемі і гіпотетичних відключень було менше, ми просимо споживачів мінімізувати підключення до мережі потужних побутових електроприладів: обігрівачі, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, посудомийні машини, праски, кондиціонери, пилососи і тд. Особливо це стосується періодів часу з 17.00 до 22.00 та з 8.00 до 10.00.