12.10.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі відновили роботу ДРАЦСу

Громадяни можуть звертатися за отриманням деяких послуг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Мінюсту.

Повідомляється, що розпочато роботу Ізюмської державної нотаріальної контори Харківської області. Тимчасово здійснюється прийом громадян лише з метою заведення спадкових справ. Ізюмська нотаріальна контора тимчасово працюватиме у Харкові. Для заведення спадкової справи або отримати консультацію можна за телефоном: (066) 018-61-76, (098) 592-97-38.

Крім цього Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції міста Харків з метою забезпечення прав громадян, що мешкають на території Ізюмської громади, на отримання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє про відновлення прийому Ізюмським відділом державної реєстрації актів цивільного стану в Ізюмському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Відділ ДРАЦС працюватиме в Ізюмі на просп. Незалежності, 64-В, прийматимуть людей у вівторок та п'ятницю з 10:00 до 14:00.

Нагадаємо, Укрпошта у вересні виплатила майже 12,4 млн гривень українцям, які евакуювалися з зони бойових дій.