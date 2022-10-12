12.10.2022 15:46 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова терміново провели масштабну заміну водоводу

Про це інформує служба зовнішніх водопровідних мереж Комплексу «Харківводопостачання.



Комунальники Харкова терміново провели масштабну заміну водоводу



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на службу зовнішніх водопровідних мереж Новобаварського району Комплексу «Харківводопостачання» ремонтники підприємства завершили перекладання 100 м технічно зношеної ділянки магістрального трубопроводу, що забезпечує водопостачання селища Пісочин.

За інформацією начальника районної служби Євгена Салькова, у стислі терміни була виконана масштабна заміна водоводу, встановили нову запірну арматуру, капітально відремонтували колодязь, а також завершили благоустрій території розриття.

Зараз бригади продовжують відновлювальні роботи у селищі, зокрема, зайняті ремонтом зовнішніх мереж по вул. Надії. Крім того, ремонтники ліквідовують позаштатні ситуації на водоводах на вул. Полтавський Шлях, вул. Баркалова, вул. Лисенка та на бул. Профспілковому.

«Усі ремонтні роботи комплексні: реконструюємо оглядові колодязі, оновлюємо запірну арматуру, перевіряємо та встановлюємо пожежні гідранти. Незважаючи на військовий стан, усі технологічні заходи на зовнішніх мережах виконуються у повному обсязі», - наголосив Євген Сальков.