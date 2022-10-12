12.10.2022 15:30 Віталій Хінєвіч

Укрпошта у вересні виплатила майже 12,4 млн гривень українцям, які евакуювалися з зони бойових дій

Громадяни одержують фінансову допомогу від держави.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що у вересні Укрпошта виплатила грошову допомогу від держави у розмірі 12,4 млн грн для 5,2 тис українців, які евакуювалися з районів проведення бойових дій. У вересні виплати здійснювалися на центральних залізничних вокзалах Львова, Дніпра, а також привокзальних відділеннях Хмельницького. Також виплати проводилися в Кропивницькому.

Найбільшу кількість виплат – 7 млн грн для майже 3 тис людей – було проведено для українців, які евакуювалися до Львова. Ще понад 3 млн грн було виплачено переселенцям, які зупинился в Дніпрі.

Крім цього зазначається, що починаючи з травня працівники Укрпошти щоденно проводять грошові виплати пасажирам евакуаційних потягів безпосередньо на вокзалах. Це спільний проєкт Офісу Президента, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, Укрпошти та Укрзалізниці. Загалом з початку запуску програми Укрпошта видала майже 60 млн грн допомоги від держави для понад 25 тис внутрішніх переселенців.