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12.10.2022  15:30   Віталій Хінєвіч

Укрпошта у вересні виплатила майже 12,4 млн гривень українцям, які евакуювалися з зони бойових дій

Громадяни одержують фінансову допомогу від держави.

Укрпошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.
 
Повідомляється, що у вересні Укрпошта виплатила грошову допомогу від держави у розмірі 12,4 млн грн для 5,2 тис українців, які евакуювалися з районів проведення бойових дій. У вересні виплати здійснювалися на центральних залізничних вокзалах Львова, Дніпра, а також привокзальних відділеннях Хмельницького. Також виплати проводилися в Кропивницькому.
 
Найбільшу кількість виплат – 7 млн грн для майже 3 тис людей – було проведено для українців, які евакуювалися до Львова. Ще понад 3 млн грн було виплачено переселенцям, які зупинился в Дніпрі.
 
Крім цього зазначається, що починаючи з травня працівники Укрпошти щоденно проводять грошові виплати пасажирам евакуаційних потягів безпосередньо на вокзалах. Це спільний проєкт Офісу Президента, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, Укрпошти та Укрзалізниці. Загалом з початку запуску програми Укрпошта видала майже 60 млн грн допомоги від держави для понад 25 тис внутрішніх переселенців.
 
Нагадаємо, українці можуть отримати безкоштовну психологічну онлайн допомогу.
 
Источник:   Укрпошта
 Тэги:  укрпошта, помощь
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