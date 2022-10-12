12.10.2022 14:30 Віталій Хінєвіч

Українці можуть отримати безкоштовну психологічну онлайн допомогу

Безоплатну психологічну допомогу українці, що зазнають травматичного впливу війни, можуть отримати в онлайн режимі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що згідно з даними ВООЗ, кожна п’ята людина, яке мешкає в зоні надзвичайних ситуацій, зокрема, і воєн, упродовж 10 років матиме психічний розлад різного ступеню тяжкості. Майже 10% матимуть помірний або тяжкий психічний розлад.

Безоплатну психологічну допомогу українці, що зазнають травматичного впливу війни, можуть отримати не лише телефоном , а й онлайн. Для цього працює ресурс «Mental Help», інційований Глобальним договором ООН в Україні за підтримки UKRSIBBANK BNP Paribas Group, корпорації Schneider Electric, агенції Fondation de France та Глобального договору ООН у Франції.

Проєкт «Mental Help» зібрав команду фахових психологів, які готові працювати з усіма українцями, що відчувають на собі психологічні наслідки війни.

Взаємодія із психологом відбувається в режимі онлайн. Для того, щоб отримати допомогу, потрібно:

зайти на сайт проєкту;

переглянути профілі психологів і обрати спеціаліста;

у профілі психолога забронювати точний час приватного сеансу. Для цього потріно заповнити коротку форму зі своїми контактними даними;

у зазначений час приєднатися до онлайн-зустрічі з психологом через посилання, яке ви отримаєте електронною поштою.

Усі консультації є безкоштовними та конфіденційними.

Що варто зробити перед сесією з психологом:

записати питання, які хочете поставити під час сеансу;

переконатися, що під час сеансу ви будете в комфортному/безпечному місці;

Упевнитися, що маєте стабільне інтернет-з’єднання, вимкнені сповіщення та звук на телефоні.

Після сесії потрібно:

дати собі час обміркувати результати сеансу;

виконати домашні завдання, які дасть фахівець.

Нагадаємо, українці можуть дізнатися про відключення електроенергії на сайтах обленерго.