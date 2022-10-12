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12.10.2022  14:30   Віталій Хінєвіч

Українці можуть отримати безкоштовну психологічну онлайн допомогу

Безоплатну психологічну допомогу українці, що зазнають травматичного впливу війни, можуть отримати в онлайн режимі.

лікарі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що згідно з даними ВООЗ, кожна п’ята людина, яке мешкає в зоні надзвичайних ситуацій, зокрема, і воєн,  упродовж 10 років матиме психічний розлад різного ступеню тяжкості. Майже 10% матимуть помірний або тяжкий психічний розлад.
 
Безоплатну психологічну допомогу українці, що зазнають травматичного впливу війни, можуть отримати не лише телефоном, а й онлайн. Для цього працює ресурс «Mental Help», інційований Глобальним договором ООН в Україні за підтримки UKRSIBBANK BNP Paribas Group, корпорації Schneider Electric, агенції Fondation de France та Глобального договору ООН у Франції.
 
Проєкт «Mental Help» зібрав команду фахових психологів, які готові працювати з усіма українцями, що відчувають на собі психологічні наслідки війни.
 
Взаємодія із психологом відбувається в режимі онлайн. Для того, щоб отримати допомогу, потрібно:
 
  • зайти на сайт проєкту;
  • переглянути профілі психологів і обрати спеціаліста;
  • у профілі психолога забронювати точний час приватного сеансу. Для цього потріно заповнити коротку форму зі своїми контактними даними;
  • у зазначений час приєднатися до онлайн-зустрічі з психологом через посилання, яке ви отримаєте електронною поштою.
Усі консультації є безкоштовними та конфіденційними.
 
Що варто зробити перед сесією з психологом:
 
  • записати питання, які хочете поставити під час сеансу;
  • переконатися, що під час сеансу ви будете в комфортному/безпечному місці;
  • Упевнитися, що маєте стабільне інтернет-з’єднання, вимкнені сповіщення та звук на телефоні.
Після сесії потрібно:
 
  • дати собі час обміркувати результати сеансу;
  • виконати домашні завдання, які дасть фахівець.

Нагадаємо, українці можуть дізнатися про відключення електроенергії на сайтах обленерго.

Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина, помощь
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