З 13 жовтня зміняться маршрути руху деяких автобусів у Харкові: список

Харківські автобуси №№204е, 237е та 68е з 13 жовтня змінять маршрути руху.
У Департаменті інфраструктури повідомили причині зміну руху, передає РЕДПОСТ.
Так, автобус №204е, який раніше з’єднував Східну Салтовку та ХТЗ, подовжить маршрут до кола тролейбусів на вулиці Наталії Ужвій у зв'язку з необхідністю забезпечити перевезення мешканців Північної Салтівки.
А автобуси №№237е та №68е скоротять маршрути для зменшення інтервалу руху транспорту.
№204е: вул. Наталії Ужвій (коло тролейбусу) - вул. Гвардійців-Широнинців - вул. Бучми - пр. Тракторобудівників - пр. Архітектора Альошина - вул. Біблика - вул. Миру - вул. Роганська - пр. Героїв Харкова - автостанція «Індустріальна»;
№237е: ст. м. «Холодна Гора» - вул. Полтавський Шлях - вул. Дудинської - пр. Любові Малої - вул. Китаєнка - пр. Ново–Баварський - вул. Чехова - вул. Перовської - Липовий Гай;
№68е: ст. м. «Проспект Гагаріна» - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - Мереф’янське шосе - Сімферопольське шосе - в/ч «Лікво».
Нагадаємо, на ХТЗ та Салтівці з 13 жовтня з’являться нові автобусні маршрути - №№ 64е, 275е та 281е.
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