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12.10.2022  10:53   Рита Парфенова

Три нових автобусних маршрути запустять у Харкові з 13 жовтня

На ХТЗ та Салтівці з 13 жовтня з’являться нові автобусні маршрути - №№ 64е, 275е та 281е.


РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент інфраструктури.

Вводяться такі автобусні маршрути загального користування:

№64е «Ст. м. «Тракторний завод» - вул. Дністровська» з таким шляхом руху: ст. м. «Тракторний завод» - пр. Архітектора Альошина - вул. Луї Пастера - вул. Дністровська;

№275е «Вул. Бучми - автостанція «Героїв Праці» з таким шляхом руху: вул. Бучми - вул. Академіка Павлова - автостанція «Героїв Праці»;

№281е «Ст. м. «Академіка Барабашова» - вул. Краснодарська - ст. м. «Академіка Барабашова» з таким шляхом руху: ст. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний - Салтівське шосе - вул. Медична - вул. Амосова - вул. Сонячна - вул. Краснодарська - вул. Велозаводська - вул. Амосова - вул. Медична - Салтівське шосе - пр. Ювілейний - ст.м. «Академіка Барабашова».

Нагадаємо, 13 та 14 жовтня трамвай №8 змінить шлях прямування. Це пов’язано з  ремонтом трамвайної колії.

Источник:   ХМР
 Тэги:  автобус, транспорт, харьков
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