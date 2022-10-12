Три нових автобусних маршрути запустять у Харкові з 13 жовтня

На ХТЗ та Салтівці з 13 жовтня з’являться нові автобусні маршрути - №№ 64е, 275е та 281е.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент інфраструктури.
Вводяться такі автобусні маршрути загального користування:
№64е «Ст. м. «Тракторний завод» - вул. Дністровська» з таким шляхом руху: ст. м. «Тракторний завод» - пр. Архітектора Альошина - вул. Луї Пастера - вул. Дністровська;
№275е «Вул. Бучми - автостанція «Героїв Праці» з таким шляхом руху: вул. Бучми - вул. Академіка Павлова - автостанція «Героїв Праці»;
№281е «Ст. м. «Академіка Барабашова» - вул. Краснодарська - ст. м. «Академіка Барабашова» з таким шляхом руху: ст. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний - Салтівське шосе - вул. Медична - вул. Амосова - вул. Сонячна - вул. Краснодарська - вул. Велозаводська - вул. Амосова - вул. Медична - Салтівське шосе - пр. Ювілейний - ст.м. «Академіка Барабашова».
Нагадаємо, 13 та 14 жовтня трамвай №8 змінить шлях прямування. Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.
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