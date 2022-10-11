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11.10.2022  19:08   Дмитро Колонєй

Ремонт шляхів на дві доби вплине на маршрут харківського трамвая

Про зміну руху електротранспорту інформує харківський Департаменті інфраструктури.


Фотография из открытых источников
Як повідояляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент інфраструктури, трамвай №8 на два дні змінить шлях прямування. Це пов’язано з  ремонтом трамвайної колії. 

Де буде заборонений рух трамваїв з 9:00 до 16:00 13 та 14 жовтня 2022 року:  

  1. по пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Морозова,
  2. по вул. Морозова, від пр. Героїв Сталінграда до вул. Мухачова,  

Трамвай №8 курсуватиме таким чином:

  • розворотне коло «вул. Мухачова» - вул. Морозова - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон».
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  трамвай, маршрут, харьков
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