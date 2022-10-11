Ремонт шляхів на дві доби вплине на маршрут харківського трамвая

В этот день

Гороскоп на 11 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки По можливості намагайтеся не перероблятися - сьогодні краще накопичувати сили, ніж витрачати їх. Уникайте надмірностей, що шкодять здоров'ю та залишають слід на фігурі.

Прогноз погоди у Харкові на 11 жовтня З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Сильний нічний дощ продовжиться вранці, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.