11.10.2022 19:33 Дмитро Колонєй

Комунальники слідкують за зливами Харкова (фото)

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» Харкова, працівники підприємтсва чистять решітки дощоприймальних колодязів від опалого листя та сміття.