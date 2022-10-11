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11.10.2022  19:33   Дмитро Колонєй

Комунальники слідкують за зливами Харкова (фото)

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» Харкова.

Слідкують за зливами комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» Харкова, працівники підприємтсва чистять решітки дощоприймальних колодязів від опалого листя та сміття.

Слідкують за зливами комунальники Харкова

 

Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
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