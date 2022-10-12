12.10.2022 11:05 Віталій Хінєвіч

Фахівці повернули газопостачання ще до 1600 будинків Харківської області

Ремонтні роботи продовжуються у деокупованих населених пунктах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Повідомляється, що протягом двох днів АТ «Харківгаз» відновив подачу енергоресурсу в 1,6 тис. домоволодінь деокупованих селищ Чугуївського, Ізюмського, Харківського районів області.

Після розмінування саперами ДСНС траси газопроводу та ремонту газовиками газогону високого тиску, який пошкодили рашисти, розпочався пуск газу в домівки звільненого селища Чкаловське. До газопостачання тут вже підключено 1,4 тис. будинків та квартир.

Ще одне деокуповане село Чугуївського району - Стара Гнилиця також знову з газом.

У Харківському районі пуско-налагоджувальні роботи тривають в Циркунах та Черкаських Тишках. У Липцях фахівці АТ «Харківгаз» продовжують відновлення інфраструктурних об‘єктів, знищених окупантами.

Після ремонтів газогонів в Ізюмському районі, природний газ розпочав надходити в селище Савинці, деокуповане ЗСУ. Перші 20 будинків селища вже підключені до енергоресурсу. Триває поетапна відбудова газових об‘єктів в місті Ізюм.

Нагадаємо, за добу рятувальники привезли на деокуповані території більше 60 тон питної води.