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12.10.2022  11:05   Віталій Хінєвіч

Фахівці повернули газопостачання ще до 1600 будинків Харківської області

Ремонтні роботи продовжуються у деокупованих населених пунктах.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Повідомляється, що протягом двох днів АТ «Харківгаз» відновив подачу енергоресурсу в 1,6 тис. домоволодінь деокупованих селищ Чугуївського, Ізюмського, Харківського районів області.
 
Після розмінування саперами ДСНС траси газопроводу та ремонту газовиками газогону високого тиску, який пошкодили рашисти, розпочався пуск газу в домівки звільненого селища Чкаловське. До газопостачання тут вже підключено 1,4 тис. будинків та квартир.
 
Ще одне деокуповане село Чугуївського району - Стара Гнилиця також знову з газом.
 
У Харківському районі пуско-налагоджувальні роботи тривають в Циркунах та Черкаських Тишках. У Липцях фахівці АТ «Харківгаз» продовжують відновлення інфраструктурних об‘єктів, знищених окупантами.
 
Після ремонтів газогонів в Ізюмському районі, природний газ розпочав надходити в селище Савинці, деокуповане ЗСУ. Перші 20 будинків селища вже підключені до енергоресурсу. Триває поетапна відбудова газових об‘єктів в місті Ізюм.
 
Нагадаємо, за добу рятувальники привезли на деокуповані території більше 60 тон питної води.
 
Источник:   Харківгаз
 Тэги:  жкх, харьков
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