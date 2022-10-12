12.10.2022 08:44 Рита Парфенова

За добу рятувальники привезли на деокуповані території більше 60 тон питної води

Зведений загон ДСНС продовжує роботи по забезпеченню нормальних умов життя населення на деокупованих територіях Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

У місті Ізюм рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи в 5-поверховому житловому будинку по вул. Паромна, 6. За допомогою важкої інженерної техніки вони розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції. Також проводились відновлювальні роботи на 3-х об’єктах, де рятувальники влаштовували перекриття дахів та забивали вікна плівкою та іншими будівельними матеріалами. Продовжувались роботи щодо влаштування переправи та під'їзних шляхів до неї, забезпечення електроенергією водяної свердловини, місць гарячого харчування, тощо.



У Балаклії тривали відновлювальні роботи на житловому будинку по вул. Газовиків 31. Надзвичайники перекрили 200 кв.м. даху. Також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.



Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих міст Куп'янськ та м. Ізюм питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 62 т води.



Нагадаємо, у Харківській області за добу з 11 на 12 жовтня не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.