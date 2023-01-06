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06.01.2023  09:30   Віталій Хінєвіч

На Північній Салтівці рятувальники розбирали завали (фото)

Рятувальники брали участь в аварійно-відновлювальних роботах, допомагаючи будівельникам.

Північна Салтівка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Підрозділи ДСНС двічі брали участь у аварійно-відновлювальних роботах. Рятувальники разом із будівельниками відбудовували і ремонтували пошкоджені окупантами багатоповерхівки на Північній Салтівці у Харкові.
 
Північна Салтівка
 
Зокрема проводили розбір пошкоджених будівельних конструкцій для заміни на нові.
 
Північна Салтівка
 
Роботи проводились на 3 багатоповерхових будинках по вулиці Метробудівників та Наталії Ужвій.
 
Північна Салтівка
 
Загалом у роботах було задіяно 16 осіб особового складу ДСНС та 8 одиниць техніки.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  харьков, разбор завалов
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