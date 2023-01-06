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06.01.2023  09:55   Віталій Хінєвіч

Лікарня в Балаклії отримала медичне обладнання та медикаменти

До лікарень Харківської області надходить необхідне обладнання.

Лікарня в Балаклії отримала медичне обладнання
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
У Міністерстві повідомили, що Балаклійська багатопрофільна лікарня отримала два коагулятори, наркозно-дихальний апарат, два електрокардіографи та ліки.
 
Внаслідок окупації й мародерства з боку російської армії медзаклад залишився без важливого медичного обладнання. 
 
Наразі у приміщенні проводиться капітальний ремонт, вже відкрито інфекційне відділення, і поступово лікарня відновлюватиме свою роботу.
 
Також надійшло сучасне обладнання в Ізюмську міську центральну лікарню. Медичний заклад отримав два електрохірургічних апарати, паровий стерилізатор і два електрокардіографи.
 
Нагадаємо, рецепти на ліки від хвороби Паркінсона тепер виписуються також в електронній формі.
 
Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  харьков, медицина
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