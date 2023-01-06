06.01.2023 09:55 Віталій Хінєвіч

Лікарня в Балаклії отримала медичне обладнання та медикаменти

До лікарень Харківської області надходить необхідне обладнання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Міністерстві повідомили, що Балаклійська багатопрофільна лікарня отримала два коагулятори, наркозно-дихальний апарат, два електрокардіографи та ліки.

Внаслідок окупації й мародерства з боку російської армії медзаклад залишився без важливого медичного обладнання.

Наразі у приміщенні проводиться капітальний ремонт, вже відкрито інфекційне відділення, і поступово лікарня відновлюватиме свою роботу.

Також надійшло сучасне обладнання в Ізюмську міську центральну лікарню. Медичний заклад отримав два електрохірургічних апарати, паровий стерилізатор і два електрокардіографи.

Нагадаємо, рецепти на ліки від хвороби Паркінсона тепер виписуються також в електронній формі.