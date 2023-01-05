05.01.2023 11:50 Віталій Хінєвіч
Рецепти на ліки від хвороби Паркінсона тепер виписуються також в електронній формі
Відповідні зміни було ухвалено в Міністрстві охорони здоров'я України.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Національну службу здоров'я України.
Як зазначили в Урядовій організації, тепер лікарські препарати від хвороби Паркінсона можуть бути виписані і в електронному вигляді. Такі рецепти можуть виписати лікарі-неврологи. Щоб отримати рецепт на ці ліки, пацієнту потрібно мати план лікування, створений в електронній системі охорони здоров’я.
Лікарі первинної медичної допомоги можуть виписувати рецепти на ліки від хвороби Паркінсона, за умови, що у пацієнта є створений електронний план лікування.
На час воєнного стану рецепт на ліки, що підлягають реімбурсації, може бути як електронним, так і паперовим.
Нагадаємо, в Реєстр лікарських засобів
, які підлягають реімбурсації за Програмою медичних гарантій, увійшли 6 торгових назв лікарських засобів для лікування хвороби Паркінсона в амбулаторних умовах.
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