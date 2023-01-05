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05.01.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

Рецепти на ліки від хвороби Паркінсона тепер виписуються також в електронній формі

Відповідні зміни було ухвалено в Міністрстві охорони здоров'я України.

ліки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну службу здоров'я України.
 
Як зазначили в Урядовій організації, тепер лікарські препарати від хвороби Паркінсона можуть бути виписані і в електронному вигляді. Такі рецепти можуть виписати лікарі-неврологи. Щоб отримати рецепт на ці ліки, пацієнту потрібно мати план лікування, створений в електронній системі охорони здоров’я. 
 
Лікарі первинної медичної допомоги можуть виписувати рецепти на ліки від хвороби Паркінсона, за умови, що у пацієнта є створений електронний план лікування.
 
На час воєнного стану рецепт на ліки, що підлягають реімбурсації, може бути як електронним, так і паперовим.
 
Нагадаємо, в Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за Програмою медичних гарантій, увійшли 6 торгових назв лікарських засобів для лікування хвороби Паркінсона в амбулаторних умовах.
 
Источник:   Національна служба здоров'я України
 Тэги:  медицина, лекарства, рецепты
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