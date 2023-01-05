05.01.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Рецепти на ліки від хвороби Паркінсона тепер виписуються також в електронній формі

Відповідні зміни було ухвалено в Міністрстві охорони здоров'я України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну службу здоров'я України.

Як зазначили в Урядовій організації, тепер лікарські препарати від хвороби Паркінсона можуть бути виписані і в електронному вигляді. Такі рецепти можуть виписати лікарі-неврологи. Щоб отримати рецепт на ці ліки, пацієнту потрібно мати план лікування, створений в електронній системі охорони здоров’я.

Лікарі первинної медичної допомоги можуть виписувати рецепти на ліки від хвороби Паркінсона, за умови, що у пацієнта є створений електронний план лікування.

На час воєнного стану рецепт на ліки, що підлягають реімбурсації, може бути як електронним, так і паперовим.

Нагадаємо, в Реєстр лікарських засобів , які підлягають реімбурсації за Програмою медичних гарантій, увійшли 6 торгових назв лікарських засобів для лікування хвороби Паркінсона в амбулаторних умовах.