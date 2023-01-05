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05.01.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 5 січня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Кордон

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 5 січня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Краківець» - 15 л/а, 6 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацкая Республика:

  • «Ужгород» - 40 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • «Косино» - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • «Лужанка» - 10 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 5 січня.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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