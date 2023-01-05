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05.01.2023  12:35   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники завершили перекладку водоводу

Ремонтні роботи проходили вулицею Буковій у Шевченківському районі.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що комунальники у Шевченківському районі Харкова завершили заміну 80 м технічно зношеної ділянки трубопроводу.
 
«Ця ділянка водоводу була в аварійному стані, пориви траплялися регулярно, тому і було ухвалено рішення провести заміну зовнішніх мереж. Працювали в складних умовах, трубопровід прокладений біля водойми, і всі підготовчі процеси, відновлення та підключення проводили лише після відкачування води, що надходить із ґрунту.
 
Наразі перекладка закінчена, на даний момент встановлюємо запірну арматуру, упорядковуємо оглядові колодязі і відразу підключаємо воду в розташовані поруч багатоповерховий будинок та промислові об'єкти. Будинки приватного сектору були з водою на весь період перекладки водоводу»,- наголосив начальник дільниці Ніяз Ахмедов.
 
Також 4 січня, ремонтники АВБ усунули 15 позаштатних ситуацій на мережах і привели до ладу 8 оглядових колодязів. Значні ремонти на об'єктах провели у Шевченківському, Новобаварському та Салтівському районах міста.
 
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області пошкоджено розподільчі газопроводи.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
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