05.01.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Внаслідок ворожого обстрілу Харківської області загинув хлопчик

Правоохоронці провели ексгумацію тіла дитини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, 6-річний житель міста Ізюм Харківської області, на території власного домоволодіння потрапив під ворожий обстріл і отримав поранення несумісні з життям. За словами батька загиблого, хлопчик помер 22 березня.

Дитину поховали на території домоволодіння, 28 березня працівники похоронного бюро перепоховали її на цвинтарі.

5 січня працівники Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури провели огляд місця події та вилучили тіло хлопчика.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, ворог вперше за місяць здійснив обстріл селища міського типу Золочів Харківської області.