Рівень радіації у Харкові та області на 5 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 5 січня 2023 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову 0,11 – 0,14 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год
Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
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Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
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