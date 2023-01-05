У Харкові провели аналіз цін на набори для швидкого приготування куті

Вартість набору, зокрема, залежить від виробника.
Раніше ми писали про те, як залучити удачу на весь 2023 рік та що для цього потрібно зробити на новорічних канікулах.
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Зірки щедро наповнюватимуть вас активною енергією, цілеспрямованістю та вірою у власні сили. Варто тільки захотіти, і вам виявляться під силу будь-які досягнення!
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
5 січня відзначають міжнародний день скаутів.
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