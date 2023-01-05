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05.01.2023  13:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові провели аналіз цін на набори для швидкого приготування куті

Вартість набору, зокрема, залежить від виробника.

кутя
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що вартість наборів для швидкого приготування куті залежить від виробника, ваги та складу продукту та в середньому становить  40 грн.   
 
До прикладу, набір ТМ «Козуб» коштує близько 80 грн (430 г), набір «Кутя класична» ТМ «Сто пудів» – близько 50 грн (335 г), набір «Зірка Різдва» ТМ «Сто пудів» – близько 40 грн (260 г).  
 
При купівлі компонентів для куті окремо основні інгредієнти коштуватимуть: 
 
  • крупа пшенична – від 16 грн/500 г
  • мед – від 45 грн/200 г;
  • мак – від 25 грн/125 г4
  • ядра волоських горіхів – від 30 грн/100 г.

Раніше ми писали про те, як залучити удачу на весь 2023 рік та що для цього потрібно зробити на новорічних канікулах.

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, цена, кутя
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