05.01.2023 09:42 Євген Клочко

Як залучити удачу на весь 2023 рік: що для цього потрібно зробити на новорічних канікулах

На початку нового року варто виконувати такі справи, які залучать удачу та благополуччя на всі 12 місяців. Їх можна виконувати по черзі, а не все відразу, щоб щоразу життя людини поступово покращувалося.

Далі РЕДПОСТ розповість про те, що потрібно зробити на новорічних канікулах, щоб залучити успіх на всі 12 місяців.

Звільнення від непотребу

Як правило, наведення ладу у своєму житлі займає чимало часу. Проте на канікулах його достатньо, щоб викинути непотрібні речі, а все інше розсортувати та розкласти по місцях. Деякий мотлох можна продати або обміняти, необов'язково викидати.

Примирення

На початку 2023 року необхідно помиритися зі своїми кривдниками та припинити різні розбіжності з людьми, інакше протягом усього року людині ніщо не принесе позитивних емоцій. Для припинення конфліктів необхідно зустрітися, написати повідомлення, зателефонувати та все обговорити, перестати бути ворогами. Не варто цього боятися та довго чекати. Чим швидше вийде помиритися, тим краще.

Правильне харчування

Після новорічного столу потрібно налагодити харчування. Це потрібно зробити, щоб упорядкувати роботу всього шлунково-кишкового тракту, привести в норму своє тіло. Можна скласти меню правильного харчування, яке допоможе дотримуватись необхідної кількості їжі на добу. За кілька тижнів буде помітний результат, покращиться самопочуття, яке дозволить йти далі до поставлених цілей.

Планування

Щоб усі мрії здійснилися, необхідно скласти невеликий план. Новорічні канікули підходять для цього найкраще. Варто пам'ятати, що велику мету необхідно розділити на кілька етапів, щоб їх було простіше досягти. Коли особисті мрії записані на папері, до них легше прагнути і не робити помилок. Головне, думати про свої цілі, а не про нав'язані оточуючими.

Створення власної карти бажань

Крім плану, можна скласти мапу бажань, яка також прискорить виконання особистої мрії. У ній варто повністю описати її та додати фотографію. Після виготовлення картки її варто повісити на чільне місце, щоб щодня перечитувати опис особистих бажань і налаштовувати підсвідомість досягнення цих цілей. Головне пам'ятати, що успіх більшою мірою залежить від самої людини, а не від удачі.

Нагадаємо, масові планові та аварійні відключення змушують українців відірватися від телефонів та комп'ютерів і шукати альтернативні заняття.Тож чим себе зайняти, коли немає світла