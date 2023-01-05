05.01.2023 09:20 Віталій Хінєвіч

Крадіжка телефонів та пошуки підлітка: харківські поліцейські розповіли про злочини

Минулої доби поліція Харківської області опрацювала 947 заяв та повідомлень від громадян про правопорушення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Повідомляється, що харківські слідчі повідомили про підозру громадянину в скоєнні п’яти шахрайств та пограбування. Зловмисник під приводом необхідності здійснення телефонного дзвінка обманом заволодівав мобільними телефонами громадян, а в одного з потерпілих вирвав його з рук.

Крім цього, поліцейські в селищі міського типу Пересічна, оперативно розшукали та повернули додому 13-річного хлопчика, який з невідомого номера зателефонував матері і заявив, що він залишиться ночувати у нових знайомих.

У свою чергу, під час патрулювання території наряд поліції виявив у місті Дергачі факт реалізації тютюнових виробів без марок акцизного збору. Стосовно правопорушника поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення.