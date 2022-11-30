30.11.2022 13:58 Рита Парфенова

Чим себе зайняти, коли немає світла: 10 цікавих ідей

Масові планові та аварійні відключення змушують українців відірватися від телефонів та комп'ютерів і шукати альтернативні заняття.

Проведіть ці годині за цікавим заняттям, рекомендує РЕДПОСТ.



Отже, чим можна займатися у моменти відключень.

1. Настільні ігри

Якщо ви в квартирі не одні, а з рідними, коханими чи сусідами - дістаньте з шафи настільні ігри. "Мафія", шахи чи шашки, "Аліас" та багато інших. Вибір великий і час пролеть непомітно.

2. Піші прогулянки

Ми не радимо гуляти в нічний час по неосвітлених вулицях. Але вдень, зранку чи надвечір прогулянка на свіжому повітрі піде на користь вашому здоров'ю.

3. Прибирання

Частенько ми відкладаємо прибирання на кухні, у ванній чи в спальні на потім. Завжди знаходяться важливіші справи - серіал, робота, соцмережі. Однак, коли світла та інтернету нема - можна повністю присвятити себе клінінгу квартири. Важливо мати при цьому налобний ліхтар або потужну лампу на батарейках, щоб бачити, де не помито.

4. В'язання чи малювання

Якщо ви хочете присвятити години без світла творчості - займіться хендмейдом. Придбайте набір для в'язання або картину по номерах. Так ваш час не буде втрачено і в кінці ви матимете милу річ, зроблену власноруч.

5. Випічка та приготування їжі, якщо є газ

У оселях, де є газ, можна витратити час без світла на кулінарні експерименти. Якщо ви давно хотіли спробувати приготувати щось цікаве, але не вистачало часу - саме момент.

6. Модний показ

Якщо немає чим зайнятися, можна розважатися. Дістаньте з шафи весь одяг та почніть міряти. Навіть те, що 100 років ніхто не одягав. Це і весело, і шафу переберете.

7. Пазли та кросворди

Якщо часу багато і є гарна лампа на акумуляторі - сміливо купуйте пазл. Картинку обирайте якраву та контрастну, щоб було краше видно. І розпочинайте складати - навіть оком не змигнетье, коли світло вже увімкнуть. Якщо любите розгадувати кросворди, то це саме той час, коли варто придбати цілий журнал з цими іграми.

8. Книги

Повна тиша та відсутність постійних сповіщень на телефоні дозволять вам зануритися у книгу з головою. Оберіть цікавий детектив або захоплюючий роман і займіть себе на кілька годин. Для цього потрібно мати потужний ліхтар, щоб не псувати зір.

9. Прийміть ванну зі свічками

Така романтична атмосфера не завжди нам доступна, адже на це потрібен час. Однак, якщо у вас вдома газова колонка - можна собі дозволити полежати у гарячій ванні годинку і насолодитися ароматом свічок та гелю.

10 Бонус:

Займіться вправами чи зарядкою. Це і допоможе зігрітися у холодні дні, і принесе користь вашому здоров'ю.