Чим себе зайняти, коли немає світла: 10 цікавих ідей

Масові планові та аварійні відключення змушують українців відірватися від телефонів та комп'ютерів і шукати альтернативні заняття.
Проведіть ці годині за цікавим заняттям, рекомендує РЕДПОСТ.
Отже, чим можна займатися у моменти відключень.
Якщо ви в квартирі не одні, а з рідними, коханими чи сусідами - дістаньте з шафи настільні ігри. "Мафія", шахи чи шашки, "Аліас" та багато інших. Вибір великий і час пролеть непомітно.
Ми не радимо гуляти в нічний час по неосвітлених вулицях. Але вдень, зранку чи надвечір прогулянка на свіжому повітрі піде на користь вашому здоров'ю.
Частенько ми відкладаємо прибирання на кухні, у ванній чи в спальні на потім. Завжди знаходяться важливіші справи - серіал, робота, соцмережі. Однак, коли світла та інтернету нема - можна повністю присвятити себе клінінгу квартири. Важливо мати при цьому налобний ліхтар або потужну лампу на батарейках, щоб бачити, де не помито.
Якщо ви хочете присвятити години без світла творчості - займіться хендмейдом. Придбайте набір для в'язання або картину по номерах. Так ваш час не буде втрачено і в кінці ви матимете милу річ, зроблену власноруч.
У оселях, де є газ, можна витратити час без світла на кулінарні експерименти. Якщо ви давно хотіли спробувати приготувати щось цікаве, але не вистачало часу - саме момент.
Якщо немає чим зайнятися, можна розважатися. Дістаньте з шафи весь одяг та почніть міряти. Навіть те, що 100 років ніхто не одягав. Це і весело, і шафу переберете.
Якщо часу багато і є гарна лампа на акумуляторі - сміливо купуйте пазл. Картинку обирайте якраву та контрастну, щоб було краше видно. І розпочинайте складати - навіть оком не змигнетье, коли світло вже увімкнуть. Якщо любите розгадувати кросворди, то це саме той час, коли варто придбати цілий журнал з цими іграми.
Повна тиша та відсутність постійних сповіщень на телефоні дозволять вам зануритися у книгу з головою. Оберіть цікавий детектив або захоплюючий роман і займіть себе на кілька годин. Для цього потрібно мати потужний ліхтар, щоб не псувати зір.
Така романтична атмосфера не завжди нам доступна, адже на це потрібен час. Однак, якщо у вас вдома газова колонка - можна собі дозволити полежати у гарячій ванні годинку і насолодитися ароматом свічок та гелю.
Займіться вправами чи зарядкою. Це і допоможе зігрітися у холодні дні, і принесе користь вашому здоров'ю.
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