30.11.2022 14:15 Віталій Хінєвіч
Посилка в кредит: Нова пошта пропонує клієнтам нову послугу
Посилку в кредит може оформити тільки замовник товару і тільки у відділенні Нової пошти.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на сайт компанії.
Повідомляється, що клієнти Нової пошти, які замовляють товар із післяплатою, можуть забрати його, а сплачувати вартість протягом року. При цьому продавець товару отримає кошти одразу, як клієнт огляне посилку і підтвердить її отримання.
Посилку в кредит може оформити тільки замовник товару і тільки у відділенні Нової пошти. Кредит надається строком на 12 місяців і на товар від 1000 гривень. Максимальний розмір кредиту розраховується індивідуально для кожного клієнта.
Дізнатися свій кредитний ліміт може кожен у мобільному додатку в Особистому кабінеті або у відділенні Нової пошти.
Щоб скористатися послугою, потрібно:
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бути громадяни України віком від 18 до 65 років;
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користуватися послугами Нової пошти протягом останніх 6 місяців;
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мати добру кредитну історію.
Як скористатися послугою «Посилка в кредит»:
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замовте товар із післяплатою у будь-яке відділення Нової пошти;
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огляньте посилку із товаром і скажіть оператору-касиру, що хочете забрати посилку в кредит;
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надайте оператору оригінали паспорту з пропискою та ідентифікаційного коду або скористайтеся документами через «Дія». Важливо, що документи мають бути одного формату - або оригінали або «Дія»;
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щойно пройде перевірка особи, то на номер телефону отримувача надійде SMS із паролем для підписання документів в електронному вигляді;
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повідомте пароль з SMS оператору-касиру та забирайте посилку.
Сплачувати кредит потрібно щомісяця рівними частинами протягом року у будь-якій фінансовій установі або відділенні Нової пошти. Також кредит можна погасити достроково без додаткових комісій і доплат.
Нагадаємо, Нова пошта відкрила
відділення у Гданську та Вроцлаві.
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