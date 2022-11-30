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30.11.2022  14:15   Віталій Хінєвіч

Посилка в кредит: Нова пошта пропонує клієнтам нову послугу

Посилку в кредит може оформити тільки замовник товару і тільки у відділенні Нової пошти.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт компанії.
 
Повідомляється, що клієнти Нової пошти, які замовляють товар із післяплатою, можуть забрати його, а сплачувати вартість протягом року. При цьому продавець товару отримає кошти одразу, як клієнт огляне посилку і підтвердить її отримання.
 
Посилку в кредит може оформити тільки замовник товару і тільки у відділенні Нової пошти. Кредит надається строком на 12 місяців і на товар від 1000 гривень. Максимальний розмір кредиту розраховується індивідуально для кожного клієнта.
 
Дізнатися свій кредитний ліміт може кожен у мобільному додатку в Особистому кабінеті або у відділенні Нової пошти.
 
Щоб скористатися послугою, потрібно:
 
  • бути громадяни України віком від 18 до 65 років;
  • користуватися послугами Нової пошти протягом останніх 6 місяців;
  • мати добру кредитну історію.
Як скористатися послугою «Посилка в кредит»:
 
  • замовте товар із післяплатою у будь-яке відділення Нової пошти;
  • огляньте посилку із товаром і скажіть оператору-касиру, що хочете забрати посилку в кредит;
  • надайте оператору оригінали паспорту з пропискою та ідентифікаційного коду або скористайтеся документами через «Дія». Важливо, що документи мають бути одного формату - або оригінали або «Дія»;
  • щойно пройде перевірка особи, то на номер телефону отримувача надійде SMS із паролем для підписання документів в електронному вигляді;
  • повідомте пароль з SMS оператору-касиру та забирайте посилку.
Сплачувати кредит потрібно щомісяця рівними частинами протягом року у будь-якій фінансовій установі або відділенні Нової пошти. Також кредит можна погасити достроково без додаткових комісій і доплат.
 
Нагадаємо, Нова пошта відкрила відділення у Гданську та Вроцлаві.
 
Источник:   Нова пошта
 Тэги:  нова пошта, кредит
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