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28.11.2022  20:30   Віталій Хінєвіч

Нова пошта відкрила відділення у Гданську та Вроцлаві

Загалом у Польщі відкрито вже 10 відділень компанії.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.
 
Повідомляється, що з 28 листопада українцям у Гданську та Вроцлаві доступні послуги Нової пошти. Усього компанія у Польщі відкрила вже 10 відділень Nova Post - у Варшаві, Кракові, Жешуві, Познані, Гданську та Вроцлаві. У кожному з них працюють українці, які можуть обслуговувати як українською, так і польською мовами.
 
Адреси нових відділень:
 
  • Вроцлав: ul. Trzebnicka 50 / 1A , 50-231 , цифрова адреса 1/50
  • Гданськ: ul.Rakoczego 30, 80-171 , цифрова адреса 1/80
У відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг. Сплатити за послуги можна готівкою, карткою або через безконтактний розрахунок: ApplePay чи GooglePay.
 
Термін доставки складає від 5 днів.
 
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Источник:   Нова пошта
 Тэги:  нова пошта
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