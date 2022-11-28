28.11.2022 20:30 Віталій Хінєвіч

Нова пошта відкрила відділення у Гданську та Вроцлаві

Загалом у Польщі відкрито вже 10 відділень компанії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.

Повідомляється, що з 28 листопада українцям у Гданську та Вроцлаві доступні послуги Нової пошти. Усього компанія у Польщі відкрила вже 10 відділень Nova Post - у Варшаві, Кракові, Жешуві, Познані, Гданську та Вроцлаві. У кожному з них працюють українці, які можуть обслуговувати як українською, так і польською мовами.

Адреси нових відділень:

Вроцлав: ul. Trzebnicka 50 / 1A , 50-231 , цифрова адреса 1/50

Гданськ: ul.Rakoczego 30, 80-171 , цифрова адреса 1/80

У відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг. Сплатити за послуги можна готівкою, карткою або через безконтактний розрахунок: ApplePay чи GooglePay.

Термін доставки складає від 5 днів.