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28.11.2022  21:05   Віталій Хінєвіч

Крем-суп зі смаженими грибами

Смачний та корисний супчик містить достатню кількість білка та клітковини.

крем-суп з грибами
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Приготуйте смачний крем-суп за цим рецептом та пригостіть сім’ю корисним обідом.
 

Для приготування супу необхідні такі інгредієнти:

 

  • 1,5 кг печериць;
  • 3 великі цибулі;
  • 5 столових ложок оливкової олії;
  • 3/4 чайної ложки дрібної солі;
  • 2 зубчики часнику, подрібнених або дрібно натертих;
  • 2 чайні ложки нарізаного свіжого листя чебрецю;
  • 1,5 літра яловичого або овочевого бульйону;
  • 1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;
  • зелень для прикраси.

Крок 1

У сковорідці змішайте нарізані гриби та цибулю з 3 столовими ложками олії та 1/2 чайної ложки солі та смажте доки гриби не випустять воду і не підрум'яняться.

Крок 2

У великій каструлі на середньому вогні нагрійте 2 столові ложки олії, що залишилися, до мерехтіння. Додайте часник і чебрець і готуйте, помішуючи, до появи аромату, 30 секунд. Залишіть 1/4 склянки грибів для прикраси. Додайте гриби, що залишилися, і цибулю в каструлю разом з бульйоном, перцем і 1/4 чайної ложки солі, що залишилася. Збільшіть вогонь до сильного та доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до середньослабкого та варіть без кришки 10 хвилин. 

Крок 3

Використовуючи занурювальний блендер, пюруйте суп у каструлі до однорідної маси. При необхідності додайте бульйон або воду, щоб розбавити суміш до бажаної консистенції. При необхідності підігрійте суп, спробуйте та посоліть.

Крок 4

Розлийте суп по тарілках, прикрасьте відкладеними грибами, щіпкою чорного перцю, якщо хочете, і зеленню, і подавайте.

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Тэги:  кулинария, рецепт
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