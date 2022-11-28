Крем-суп зі смаженими грибами

Смачний та корисний супчик містить достатню кількість білка та клітковини.
У сковорідці змішайте нарізані гриби та цибулю з 3 столовими ложками олії та 1/2 чайної ложки солі та смажте доки гриби не випустять воду і не підрум'яняться.
У великій каструлі на середньому вогні нагрійте 2 столові ложки олії, що залишилися, до мерехтіння. Додайте часник і чебрець і готуйте, помішуючи, до появи аромату, 30 секунд. Залишіть 1/4 склянки грибів для прикраси. Додайте гриби, що залишилися, і цибулю в каструлю разом з бульйоном, перцем і 1/4 чайної ложки солі, що залишилася. Збільшіть вогонь до сильного та доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до середньослабкого та варіть без кришки 10 хвилин.
Використовуючи занурювальний блендер, пюруйте суп у каструлі до однорідної маси. При необхідності додайте бульйон або воду, щоб розбавити суміш до бажаної консистенції. При необхідності підігрійте суп, спробуйте та посоліть.
Розлийте суп по тарілках, прикрасьте відкладеними грибами, щіпкою чорного перцю, якщо хочете, і зеленню, і подавайте.
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