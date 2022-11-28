28.11.2022 21:50 Віталій Хінєвіч
Відпуск ліків в аптеках за рецептами в умовах відсутності світла: що потрібно знати
У МОЗ України розповіли, який вид рецептів на медикаменти можуть виписувати лікарі в період дії військового стану.
Повідомляється, що на період дії воєнного стану лікарі можуть виписувати пацієнтам паперові рецепти на лікарські засоби у разі відсутності світла та зв’язку.
Відпуск антибіотиків
На перехідному періоді у разі відсутності технічної можливості медичні працівники можуть здійснювати призначення антибактеріальних лікарських засобів на паперових рецептурних бланках форми № 1.
Якщо пацієнт отримав електронний рецепт, проте в аптеки відсутня технічна можливість здійснити погашення в ЕСОЗ, фармацевт може відпустити антибіотик за інформаційною довідкою до е-рецепта. При цьому фармацевт має зробити позначку «Відпущено» на інформаційній довідці та повернути її пацієнту.
Відпуск наркотичних лікарських засобів
На перехідному періоді у разі відсутності технічної можливості медичні працівники можуть здійснювати призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів на паперових рецептурних бланках форми №3.
Водночас, якщо пацієнт отримав електронний рецепт на наркотичний (психотропний) препарат, погасити такий рецепт можна виключно в ЕСОЗ.
Відпуск рецептурних ліків за рецептурними бланками форми №1 та №3 здійснюється відповідно до правил, затверджених наказом
МОЗ України 19.07.2005 № 360.
Відпуск лікарських засобів у рамках урядової програми реімбурсації «Доступні ліки»
Також на період дії воєнного стану у разі відсутності технічної можливості виписування електронних рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, може здійснюватися в паперовій формі відповідно до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених відповідним наказом
МОЗ.
При відпуску ліків за паперовим рецептом аптечний заклад обліковує його у паперовій формі та включає до зведеного звіту. Звіт подається до Національної служби здоров’я України 1 та 14 числа кожного місяця.
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