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29.11.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 листопада

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Харьков, Сумская, ноябрь 2022 года

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...0°C (відчувається як -3°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як -1°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 764 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°...-3°C (відчувається як -2°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 44%. Атмосферний тиск 764 мм рт.ст.

Народні прикмети

Про цей день говорили: якщо вітри віють буйні – бути завірюхам-завірюхам до Миколи Зимового (19 грудня).

Якщо вдень буде холодно, то зима буде лютою. Якщо ж день теплий та дощовий – зима буде тепла та м'яка.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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