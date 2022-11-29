29.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 листопада

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...0°C (відчувається як -3°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як -1°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 764 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°...-3°C (відчувається як -2°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 44%. Атмосферний тиск 764 мм рт.ст.

Народні прикмети

Про цей день говорили: якщо вітри віють буйні – бути завірюхам-завірюхам до Миколи Зимового (19 грудня).



Якщо вдень буде холодно, то зима буде лютою. Якщо ж день теплий та дощовий – зима буде тепла та м'яка.