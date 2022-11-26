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26.11.2022  15:00   Віталій Хінєвіч

Балаклійська лікарня отримала телемедичні планшети

Шість телемедичних планшетів отримала Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування.

лікарі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що в якості гуманітарної допомоги Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування, що працює в деокупованій Балаклії Харківської області, отримала 6 телемеличних  планшетів.
 
«З грудня ми відкриваємо повноцінну роботу закладу, тож вже зараз лікарі проходять інтенсивне навчання і готуються працювати з телемедичним обладнанням.
 
Консультаційна допомога колег іноді для нас буває не менш важливою за спеціальні обстеження, бо іноді навіть у критичних ситуаціях як лікарі, так і пацієнти не завжди можуть кудись виїхати, а рішення потрібно приймати тут і зараз. Особливо важливою є для нас робота в режимі телемедичних консультацій у відділенні інтенсивної терапії – саме там пацієнти потребують найбільшої уваги»,- повідомила Марина Олексіївна Руденко, директор закладу.
 
Варто зазначити, що за допомогою телемедичних планшетів можна підключатися до моніторів пацієнта – тож лікар на іншому боці відеокамери матиме змогу бачити показники життєдіяльності пацієнта і в режимі відеозв'язку надавати консультаційні поради колегам.
 
Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  харьков, медицина
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