26.11.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

Балаклійська лікарня отримала телемедичні планшети

Шість телемедичних планшетів отримала Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що в якості гуманітарної допомоги Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування, що працює в деокупованій Балаклії Харківської області, отримала 6 телемеличних планшетів.

«З грудня ми відкриваємо повноцінну роботу закладу, тож вже зараз лікарі проходять інтенсивне навчання і готуються працювати з телемедичним обладнанням.

Консультаційна допомога колег іноді для нас буває не менш важливою за спеціальні обстеження, бо іноді навіть у критичних ситуаціях як лікарі, так і пацієнти не завжди можуть кудись виїхати, а рішення потрібно приймати тут і зараз. Особливо важливою є для нас робота в режимі телемедичних консультацій у відділенні інтенсивної терапії – саме там пацієнти потребують найбільшої уваги»,- повідомила Марина Олексіївна Руденко, директор закладу.

Варто зазначити, що за допомогою телемедичних планшетів можна підключатися до моніторів пацієнта – тож лікар на іншому боці відеокамери матиме змогу бачити показники життєдіяльності пацієнта і в режимі відеозв'язку надавати консультаційні поради колегам.

Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.