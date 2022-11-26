26.11.2022 15:00 Віталій Хінєвіч
Балаклійська лікарня отримала телемедичні планшети
Шість телемедичних планшетів отримала Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МОЗ України.
Повідомляється, що в якості гуманітарної допомоги Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування, що працює в деокупованій Балаклії Харківської області, отримала 6 телемеличних планшетів.
«З грудня ми відкриваємо повноцінну роботу закладу, тож вже зараз лікарі проходять інтенсивне навчання і готуються працювати з телемедичним обладнанням.
Консультаційна допомога колег іноді для нас буває не менш важливою за спеціальні обстеження, бо іноді навіть у критичних ситуаціях як лікарі, так і пацієнти не завжди можуть кудись виїхати, а рішення потрібно приймати тут і зараз. Особливо важливою є для нас робота в режимі телемедичних консультацій у відділенні інтенсивної терапії – саме там пацієнти потребують найбільшої уваги»,- повідомила Марина Олексіївна Руденко, директор закладу.
Варто зазначити, що за допомогою телемедичних планшетів можна підключатися до моніторів пацієнта – тож лікар на іншому боці відеокамери матиме змогу бачити показники життєдіяльності пацієнта і в режимі відеозв'язку надавати консультаційні поради колегам.
Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано
14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
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