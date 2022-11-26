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26.11.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 листопада

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 32 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 246 осіб. Одужало 306 436 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1563 особи.

коронавірус Харків

Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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