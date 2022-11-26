26.11.2022 12:00 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 листопада



Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 32 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 246 осіб. Одужало 306 436 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1563 особи.

Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.