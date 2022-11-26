26.11.2022 11:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відновлюють водопостачання

Ремонтні роботи проводились в житлових районах міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, 25 листопада бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 7 пошкоджень на трубопроводах та упорядкували 5 оглядових колодязів.

Значні ремонти провели в Індустріальному районі, де усунули аварійну ситуацію на водогоні та реконструювали два оглядові колодязі, і в Шевченківському – відновили два введення в будинки й упорядкували оглядовий колодязь.

Сьогодні 17 АВБ взяли до роботи 11 пошкоджених ділянок зовнішніх водопровідних мереж. Зокрема, намічено по дві ліквідації нештатних ситуацій, що виникли в Індустріальному та Немишлянському і чотири - у Шевченківському районах.

На підприємстві повідомили, що незважаючи на агресію, що триває, всі виробничі служби чітко виконують свої обов'язки, щодня забезпечуючи безперебійну подачу води харків'янам і справну роботу системи водовідведення. Для цього досвідчені бригади мають у своєму розпорядженні необхідну спецтехніку, обладнання, механізми та матеріали.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, Укрзалізниця відновлює роботу приміських поїздів в Харківській області.