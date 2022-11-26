26.11.2022 10:56 Рита Парфенова

Зранку 26 листопада Куп’янськ знову під ворожими обстрілами

Зранку 26 листопада окупанти знову нанесли артилерійській удари по Куп’янську.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За ого словами, внаслідок обстрілу Куп’янська є один постраждалий. Деталі уточнюються.



Протягом доби окупанти наносили ракетні та артилерійській удари по прикордонних районах області.



По Харкову ударів за добу не зафіксовано.



Близько п’ятої години вечччора 25 листопада росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень. Без постраждалих.



Після півночі внаслідок ударів по Куп’янську виникли пожежі 6 гаражів. Постраждалих, на щастя, також немає.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 25 по 26 листопада 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.