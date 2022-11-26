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26.11.2022  08:32   Дмитро Колонєй

Харків на ранок 26 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 25 по 26 листопада 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.


ГУ ДСНС
Як повыдомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, за добу з 25 по 26 листопада 2022 року рятувальниками Харківського гарнізону здійснено 34 оперативні виїзди, з яких: 
  • 15 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 з них спричинений ворожими обстрілами;
  • 15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 4 – інші виїзди.
Пожежа, спричинена влучанням ворожого снаряду, трапились у Куп’янському районі. Горіли 6 гаражів на площі 200 кв.м. Для іі ліквідації залучались 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Загиблих і постраждалих не має. Вогонь локалізували о 03:30 та ліквідували о 04:20.
 
4 рази рятувальники виїздили на обстеження територій після завершення обстрілів:
  • 1 раз у м. Куп’янську та
  • 3 рази у м. Чугуєві.
 
В  Куп’янську вибуховою хвилею вибито вікна у лікарні та житловій п’ятиповерхівці. У м. Чугуєві на щастя обстріли руйнацій не спричинили. Жертв та постраждалих в усіх випадках не зафіксовано.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 297 вибухонебезпечних предметів.
 
Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма, Балаклії та селища Коротич рятувальники доставили 16 тонн питної  і технічної води.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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