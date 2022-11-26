На Харківщині ракетних ударів ворога зазнали Куп’янськ та Чугуїв (відео)

26.11.2022 09:07 Дмитро Колонєй

Оперативна інформація станом на ранок 26 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог завдав 11 ракетних, 7 авіаційних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ракетних ударів зазнали Куп’янськ і Чугуїв Харківської області.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Липці, Стариця, Огірцеве та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде активну оборону, обстріляв із танків та ствольної артилерії райони населених пунктів Куп’янськ, Берестове, Кислівка і Табаївка Харківської області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також 2 інших важливих об’єкти противника.