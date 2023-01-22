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22.01.2023  18:41   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли прикордонні місцевості Харківщини

Про стан воєнних дій на Харківщині ввечері 22 січня 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.

Обстріляли прикордонні місцевості Харківщини окупанти
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, окуапнти обстріляли 10 населених пунктів Харківщини.  
 
 
На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 7 населених пунктів Харківської області: Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ. 
 
На Куп’янському напрямку противник у обороні обстріляв райони 3 населених пунктів Харківщини: Петропавлівки, Табаївки і Крохмального.
 

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  харьков, агрессия россии, сводка
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