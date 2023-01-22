22.01.2023 18:41 Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли прикордонні місцевості Харківщини

Про стан воєнних дій на Харківщині ввечері 22 січня 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, окуапнти обстріляли 10 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 7 населених пунктів Харківської області: Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ.

На Куп’янському напрямку противник у обороні обстріляв райони 3 населених пунктів Харківщини: Петропавлівки, Табаївки і Крохмального.



