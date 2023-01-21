21.01.2023 08:20 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли більше двадцяти населених пунктів Харківської області

Станом на ранок 20 грудня 2023 року військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 22 населених пункта Харківщини.

Від артилерійського та мінометного вогню противника постраждали райони населених пунктів:

Гур’їв Козачок,

Ветеринарне,

Стрілеча,

Зелене,

Тернова,

Стариця,

Огірцеве,

Вовчанськ,

Вільча,

Бударки,

Красне Перше,

Кам’янка,

Фиголівка,

Дворічна.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:

Тавільжанка,

Вільшана,

Орлянка,

Куп’янськ,

Крохмальне,

Піщане,

Берестове,

Вишневе.



