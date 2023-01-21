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21.01.2023  08:20   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли більше двадцяти населених пунктів Харківської області

Станом на ранок 20 грудня 2023 року військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 22 населених пункта Харківщини.

Від артилерійського та мінометного вогню противника постраждали райони населених пунктів:

  • Гур’їв Козачок,
  • Ветеринарне,
  • Стрілеча,
  • Зелене,
  • Тернова,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Вовчанськ,
  • Вільча,
  • Бударки,
  • Красне Перше,
  • Кам’янка,
  • Фиголівка,
  • Дворічна.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:

  • Тавільжанка,
  • Вільшана,
  • Орлянка,
  • Куп’янськ,
  • Крохмальне,
  • Піщане,
  • Берестове,
  • Вишневе.
Раніше РЕДПОСТ наводив прогноз польского військового есперта, що окупанти наступатимуть на Харківщину.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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