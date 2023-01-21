Окупанти обстріляли більше двадцяти населених пунктів Харківської області

Станом на ранок 20 грудня 2023 року військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 22 населених пункта Харківщини.
Від артилерійського та мінометного вогню противника постраждали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:
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Сьогодні краще діяти за формулою: «Сім разів відміряй…». Будь-які плани, що спираються на дипломатію та співпрацю, а також пов'язані з грошима, найкраще відкласти на потім.
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