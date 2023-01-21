21.01.2023 07:30 Рита Парфенова

21 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

21 січня у всьому світі відзначається тепле свято – Міжнародний день обіймів.

Свято було засноване в США в 1986 році під назвою Національного дня обіймів, а потім стрімко поширилося по всьому світу. Згідно з традицією свята, укласти в дружні обійми цього дня можна навіть незнайому людину.



Незважаючи на зовсім ще юний вік Дня обіймів, сьогодні важко знайти автора, на думку якого спала ідея такого «тісного» святкування 21 січня. Відомо лише, що витоки традиції, що виникла у 70-х роках XX століття, лежать у студентському середовищі західноєвропейської молоді. Саме в цей день хлопці та дівчата укладали у свої обійми один одного без жодного інтимного підґрунтя. За своєрідною легендою, під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом.



А вчені стверджують, що доброзичливі дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему, підвищують рівень гемоглобіну в крові, а також іншого гормону – окситоцину, що викликає доброзичливе розташування до інших людей. Обійми покращують роботу серцево-судинної системи, стабілізують кров'яний тиск.



Психотерапевти із США вивели норму щоденних обіймів. Мінімум – 4 обійми на день, а для гарного самопочуття необхідно обійматися щонайменше вісім разів на добу. Згідно з дослідженнями канадських учених, відкриті та позитивні люди, які люблять обійми, мають більшу тривалість життя, ніж замкнені та стримані.

Прикмети дня

За народним календарем 21 січня - Омелян зимовий. Якщо напередодні, на Івана-бражника, «запивали» щастя дівчат, яких проти їхньої волі видавали заміж, то на Омелю наступала черга хлопців. Батьківське рішення про шлюб не завжди збігалося з бажанням нареченого, але вважалося, що якщо «залити» подружжя міцними напоями, то ненависна спілка швидше прийде до того, що називається «стерпиться — злюбиться».



Цього дня було прийнято частувати кума з кумою. Вважалося, що це дасть здоров'я дітям. Приходячи до званого обіду, кум і кума приносили подарунок — брусок мила і рушник. При першому ж купанні дитини його слід мити цим милом і обтирати цим рушником, примовляючи: «З гусака вода, з мого дитинка худоба!».



З іншого боку, існував звичай розповідати казки, небилиці, цікаві історії. Для цього вся родина увечері збиралася у будинку. Звідси і відома приказка: «Мели, Ємеля, твій тиждень!».

Що не можна робити 21 січня

Не можна варити чи пити кисіль – погана прикмета.

У першій половині дня не можна працювати. Усі справи переносяться на другу половину дня.

Цього дня не можна купувати мотузки – на лихо.

Також цього дня

У 1506 році за розпорядженням Римського Папи Юлія II утворена армія Ватикану - Швейцарська гвардія.



1813 – на Гавайських островах розпочали розведення ананасів.



1855 – народився Джон Браунінг, винахідник ручної вогнепальної зброї.



1905 – народився Крістіан Діор, французький кутюр'є.



1920 – у Харкові відкрито Музей Слобідської України імені Сковороди. Саме з цієї установи веде початок сучасний Харківський історичний музей імені Сумцова.



1924 – народився Бенні Хілл, британський комік.



1934 – введено в експлуатацію один із найбільших харківських заводів – Харківський турбогенераторний завод, пізніше «Турбоатом». Підприємство спеціалізувалося спочатку на виробництві парових турбін, а потім атомних турбін для електростанцій.



1934 – Харків втратив статус столиці. На XII з'їзді Комуністичної партії України було ухвалено рішення про перенесення столиці до Києва. У мотиваційній частині йшлося, що Київ був географічним центром республіки, одним із найстаріших міст і прийняте рішення матиме важливе економічне, політичне та міжнародне значення.



1941 – народився Пласідо Домінго (повне ім'я Хосе Пласідо Домінго Ембіл), всесвітньо відомий оперний співак (тенор).



1954 – з верфі Гротона штату Коннектикут зійшов перший у світі атомний підводний човен. Її назвали на честь "Наутілуса" Жюля Верна.



1976 – народилася Емма Бантон, телеведуча, колишня учасниця жіночого поп-гурту Spice Girls.



1989 – 120-річна американка Августа Бунж стала пра-пра-пра-прабабусею (найбільша кількість поколінь, що живуть одночасно, в одній родині).



2001 – Пол Маккартні став першим музикантом, чиє майно перевалило за один мільярд доларів.

Іменини відзначають:

Анастасія, Антон, Василь, Василина, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Іван, Ілля, Михайло, Омелян, Пафнутій, Юліан, Юрій.



