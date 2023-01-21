21.01.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 21 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні краще діяти за формулою: «Сім разів відміряй…». Будь-які плани, що спираються на дипломатію та співпрацю, а також пов'язані з грошима, найкраще відкласти на потім.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну необхідно стримуватись, щоб не виплеснути в обличчя оточуючим все, що він вважає за потрібне. А стриматись буде нелегко: обставини можуть його провокувати! Можливо, навіть хтось попросить Овна чесно висловити свою думку з якогось питання. Якщо Овен піддасться цій спокусі, він здатний своєю нещадною критикою буквально знищити співрозмовника. Тож краще для нього триматися золотої середини, присмачуючи діжку критики хоча б ложкою втішної похвали.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Якщо останнім часом Телець виступав посередником у якійсь суперечці чи конфлікті, то йому терміново треба самоусунутись: роль сторони, що примирює, не для нього. Більше того, примирники, можливо, знадобляться йому самому – настільки різким і категоричним Телець може стати. Зірки попереджають, що своїми самовпевненими, зухвалими висловлюваннями Телець може сильно нашкодити собі, тож для нього ж найкраще в спірних питаннях тримати рот на замку.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки здатні приміряти на себе образ справжнього домашнього тирана! Принаймні, саме так здається їх близьким і рідним. Близнюки точно знатимуть, що і як кожному треба робити, і готові ревно за цим стежити. Найгірше, якщо у відносинах із близькими у них накопичилися проблеми. Близнюки можуть спробувати їх вирішити, діючи тиском та наскоком там, де потрібно було виявити дипломатичний підхід.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак ризикує стати об'єктом критики! Це може бути і ласкаве кепкування коханої людини, і конструктивна критика колеги, і буркотливе невдоволення начальства з приводу і без. Не варто засмучуватись і тим більше втрачати віру в себе! Краще, перш ніж щось зробити, як слід все зважити. А перед тим як сказати - подумати: чи не краще залишити свою думку при собі?

Лев (24 липня – 23 серпня)

Ситуація вимагатиме від Лева вирішувати свої фінансові питання. Особливо ті, які вже давно назріли та вимагають вжиття рішучих заходів. Пошуки нової роботи, додаткового джерела доходу, розмова із начальством про зарплату тощо. – на будь-який подібний подвиг у Лева вистачить рішучості та можливості довести справу до кінця. Тяга до фінансової незалежності допоможе Левові поламати будь-яку перешкоду, що стоїть на його шляху.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва не буде схильна погоджуватися з чужою думкою, зате здатна будь-кого змусити погодитися зі своєю! Навіть якщо зазвичай вона – сама дипломатичність, на перше місце вона ставитиме свої інтереси та своє могутнє «Я». Не дивно, якщо така позиція постійно зіштовхуватиме Діву лобами з іншими людьми. Втім, із цього приводу Діва буде налаштована філософськи: якщо оточуючі з нею не згодні, це їхні проблеми.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть схильні дратуватися через будь-яку дрібницю. Втім, непорозумінь навколо них справді може бути чимало. У якийсь момент Терези здатні виявити, що випустили контроль над ситуацією з рук, і від їх зусиль мало що залежить. Зірки радять Терезам розслабитися і виявити гнучкість: якщо змінити ситуацію їм не під силу, значить, з нею слід змиритися і постаратися до неї пристосуватися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Щоб день пройшов без ексцесів, Скорпіонові просто необхідно виявляти гнучкість! Однак саме цього зірки його не схиляють: його загострене почуття справедливості здатне знайти кривдників скрізь, навіть там, де їх немає. Замість того, щоб шкодувати себе і відбиватися від уявних нападок оточуючих, Скорпіону слід запастися терпінням. Будьте вище прикрих дрібниць і не забувайте про почуття гумору – воно перетворить трагедію на комедію та вбереже від сварок!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець здатний перевершити себе у всьому, що стосується планування! Чи мова йде про те, щоб скласти для начальства план робіт, для сім'ї – план ремонту, або для себе – плани на вечір, Стрільцю в цьому не буде рівних. Крім цього, зірки радять йому подумати про безпеку у будь-якій сфері – вдома, в машині, на робочому місці. Профілактичні заходи можуть сильно полегшити вам життя.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може випробувати бажання взяти когось під свій захист: цього вимагатиме його почуття справедливості, що раптово загострилося. Можливо, він стане свідком того, як з кимось несправедливо поводилися, хтось попросить у нього підтримки, або ж Козеріг просто займе чийсь бік у конфлікті. Все це чудово, проте Козерогу слід пам'ятати про те, що головна роль захисника – постаратися примирити сторони, а не обрушувати на кривдника свій праведний гнів, підкидаючи гілок у багаття конфлікту.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде налаштований на боротьбу! Не важливо, з ким боротися і за що – Водолій готовий у будь-якій ситуації йти на принцип. Чи йдеться про те, що хтось зайняв його улюблене місце, перебив на півслові або виношує проти нього підступні плани – Водолій не дасть нікому спуску. До своїх ворогів, і вигаданих і реальних, він буде нещадний. Погано тільки, що в колі друзів і сім'ї його принциповість, що загострилася, не можна відключити, натиснувши на кнопку «Вимк».

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть справжніми максималістами! Їм захочеться певності у всьому – навіть у тому, де її близько бути не може. Завдяки такому настрою, Риби будуть легше за звичайне приймати рішення, проте вони будуть надто категоричними і однобокими. Щоб не наламати дров і пересваритися з оточуючими, Рибам слід пом'якше ставитися до людей. І головне - не ділити все навколо на "чорне" та "біле", пам'ятаючи про те, що існують інші кольори.



