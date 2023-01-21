21.01.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 21 січня

У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-1°C (відчувається як -4°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Народні прикмети

Слідкували цього дня в основному за вітром: якщо дує з півдня – літо буде грозовим, а якщо день видасться ясним, то слід чекати засушливого літа.



