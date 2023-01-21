Харків на ранок 21 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 20 по 21 січня 2023 року не зафіксовано пожеж, спричинених обстрілами з боку окупаційних військ росії.
Проте рятувальникі два рази виїжджали на перевірку місць обстрілу населених пунктів Хрківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 січня.
У місті Вовчанськ були пошкоджені житлові будинки та скління вікон, а також бокси приватної автомийки. У місті Куп’янськ пошкоджено дах та вікна місцевої школи-інтернату та автобус. Пожеж не зафіксовано. За попередніми даними постраждалих немає.
Загалом за добу з 20 по 21 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 12 вибухонебезпечних предмета.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 27 тон питної води.
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