    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків на ранок 21 січня. Оперативна обстановка від ДСНС
21.01.2023  08:45   Рита Парфенова

Харків на ранок 21 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 20 по 21 січня 2023 року не зафіксовано пожеж, спричинених обстрілами з боку окупаційних військ росії.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Проте рятувальникі два рази виїжджали на перевірку місць обстрілу населених пунктів Хрківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 січня.

У місті Вовчанськ були пошкоджені житлові будинки та скління вікон, а також бокси приватної автомийки. У місті Куп’янськ пошкоджено дах та вікна місцевої школи-інтернату та автобус. Пожеж не зафіксовано. За попередніми даними постраждалих немає.

Загалом за добу з 20 по 21 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

  • 6 – на ліквідацію пожеж (спричинених ворожими обстрілами пожеж не було);
  • 12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 2 – для перевірки пошкоджених будівель після обстрілів;
  • 2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 12 вибухонебезпечних предмета.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 27 тон питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі збирають докази ворожих обстрілів Харківської області.

 


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.01 Надзвичайні події У центрі Харкова горів житловий будинок, якому больше ста років (фото) 19.01 Надзвичайні події На Харківщині з палаючого будинку врятували літню жінку 19.01 Надзвичайні події Харків на ранок 19 січня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 