Вранці під Харковом від обстрілів окупантів загинула жінка, є поранені

Зранку 21 січня військові рф обстріляли міста Вовчанськ Харківської області.
«Найбільше від обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка», – розхповів він.
Голова ХОВА нагарав, що ворог обстрілював Вовчанськ й минулої доби. Тоді поранення отримав 71-річний чоловік. Він госпіталізований у середньому стані.
У селищі Ківшарівка Куп'янського району вчора теж був поранений цивільний чоловік 27 років. Стан його здоров’я середній.
Загалом минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів окупанти обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Вовчанську обстрілів зазнали 2 дев’ятиповерхівки: вибиті вікна і дах. Також пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.
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