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27.12.2022  15:19   Дмитро Колонєй

Жінка керувала судом окупантів на Харківщині (фото)

На Харківщині суддю підозрюють у держзраді.

Керувала судом окупантів жінка у Вовчанську. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, коли 24 лютого 2022 року ЗС країни-агресора окупували Вовчанськ Чугуївського району, місцева суддя вступила у змову з російськими загарбниками та сприяла в утворенні так званого судового органу РФ — «Волчанский районный суд Харьковской области». Вона добровільно обійняла у ньому посаду «председателя», під час керування судом вона:
 
  • провела збори працівників суду, де агітувала працювати на окупантів.
  • додала, що вона буде проходити курси підвищення кваліфікації суддів безпосередньо на території РФ,
  • мала намір після повернення особисто приймати іспит від кожного працівника на знання законодавства РФ.
  • пришвидчувала отримання підлеглими російських паспортів, заявивши, що для роботи у суді під її головуванням необхідний цей документ
  • організувала у сцді пункт приймання документів для отримання російських паспортів.
  • на початку вересня вона склала штатний розпис та список працівників незаконного судового органу та надіслала всі документи двом псевдоочільникам — «главе ВГА Харьковской области» і «главе ВГА Волчанского района Харьковской области».
 
Після деокупації Вовчанська зрадниця разом з російськими військовими втекла на територію держави-агресора.
 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, волчанск, харьков
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