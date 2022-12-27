27.12.2022 15:19 Дмитро Колонєй
Жінка керувала судом окупантів на Харківщині (фото)
На Харківщині суддю підозрюють у держзраді.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, коли 24 лютого 2022 року ЗС країни-агресора окупували Вовчанськ Чугуївського району, місцева суддя вступила у змову з російськими загарбниками та сприяла в утворенні так званого судового органу РФ — «Волчанский районный суд Харьковской области». Вона добровільно обійняла у ньому посаду «председателя», під час керування судом вона:
-
провела збори працівників суду, де агітувала працювати на окупантів.
-
додала, що вона буде проходити курси підвищення кваліфікації суддів безпосередньо на території РФ,
-
мала намір після повернення особисто приймати іспит від кожного працівника на знання законодавства РФ.
-
пришвидчувала отримання підлеглими російських паспортів, заявивши, що для роботи у суді під її головуванням необхідний цей документ
-
організувала у сцді пункт приймання документів для отримання російських паспортів.
-
на початку вересня вона склала штатний розпис та список працівників незаконного судового органу та надіслала всі документи двом псевдоочільникам — «главе ВГА Харьковской области» і «главе ВГА Волчанского района Харьковской области».
Після деокупації Вовчанська зрадниця разом з російськими військовими втекла на територію держави-агресора.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0