«Швидка допомога» з вивезення мусору не припиняла роботу з початку війни (фото)

Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» на сміттєвозі «IVECO» наводять лад в частині Київського району.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу міськради Харкова, базовим маршрутом для бригади у складі водія Миколи Кругового та вантажника Миколи Зозюка є вивезення побутових відходів з вулиць Лермонтовської, Чайківської, Студентської
Щодня бригада вивозить з вулиць на своєму маршруті 21 куб. м побутових відходів. Вони неодноразово потрапляли під обстріли, зокрема, на початку травня у мікрорайоні Флоринка, але не припиняли роботу з початку війни.
Микола Круговий зазначив, що їхній сміттєвоз «IVECO» може вільно проїжджати вузькими дорогами міста між багатоповерховими будинками. Також його зручно використовувати там, де ремонтується дорожнє покриття або утруднений проїзд великих сміттєвозів до контейнерів для збору ТПВ.
«Ми обслуговуємо цей маршрут як базовий, а при необхідності виїжджаємо туди, де потрібне термінове вивезення побутових відходів. Тому називаємо наш автомобіль «швидкою допомогою», - пояснив Микола Круговий.
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