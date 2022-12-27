Харківську спортсменка стала переможницею всеукраїнського турніру (фото)

Харківську гімнастка Євгенія Шапка здобула золоту нагороду у Львові.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, вихованка відділення художньої гімнастики Дитячо-юнацької спортивної школи №16 Немишлянського району Євгенія Шапка перемогла на ХХVII Турнірі з художньої гімнастики «Багіра - 2022», який пройшов у Львові.
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