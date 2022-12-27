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27.12.2022  14:56   Дмитро Колонєй

Харківську спортсменка стала переможницею всеукраїнського турніру (фото)

Харківську гімнастка Євгенія Шапка здобула золоту нагороду у Львові.

Перемогла на всеукраїнському турнирі харківська спортсменка Євгенія Шапка

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, вихованка відділення художньої гімнастики Дитячо-юнацької спортивної школи №16 Немишлянського району Євгенія Шапка перемогла на ХХVII Турнірі з художньої гімнастики «Багіра - 2022», який пройшов у Львові.

Перемогла на всеукраїнському турнирі харківська спортсменка Євгенія Шапка

 

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  спорт, чемпионка, харьков, гимнастика
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