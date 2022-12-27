27.12.2022 11:10 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники щодня ведуть роботи з підтримки комунікацій у справному стані

Фахівці продовжують виконувати заявки городян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади ділянки Немишлянського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» щодня ведуть роботи з підтримки комунікацій у справному стані та оперативно виконують близько 50 заявок, які надходять від харків'ян.

Як повідомила сьогодні, 27 грудня, начальник районної ділянки Іоланта Дика завдяки налагодженим дієвим методам, що включають профілактику, а в разі потреби оперативний ремонт внутрішньобудинкових систем, ситуація з водопостачанням та водовідведенням у будинках харків'ян під контролем.

«Завжди націлюю наших досвідчених трудівників працювати на випередження виникнення аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах. Тому велику увагу приділяємо проведенню профілактичних заходів, під час яких виявляємо «вузькі місця» та здійснюємо відповідний ремонт. Зокрема, об'ємні комплексні відновлювальні роботи на системах водопостачання проведено у будинках по вул. Харківських Дивізій, 6/2 та вул. Мельникова, 3. Уважно стежимо і за справною роботою систем зливової каналізації. У цьому напрямку провели заміну систем у двох будинках по вул. Амосова», - наголосила Іоланта Дика.

Начальник дільниці також повідомила, що через аварійні відключення електроенергії збільшилася кількість аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах. У зв'язку з цим у підрозділі відпрацювали дієвий план на випадок виникнення непередбачених аварій.

«Пріоритетом залишається і питання належного технічного стану підвальних приміщень, які продовжують залишатися для людей рятівними притулками під час обстрілів. Тут проводимо систематичну профілактику, а в разі потреби ремонтні роботи. Також завжди готові до усунення аварійних ситуацій у Пунктах незламності», - підсумувала начальник дільниці.

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