27.12.2022 09:50 Віталій Хінєвіч

Як відбувається відновлення доріг у Харківській області розповіли шляховики

17 тимчасових переправ функціонує на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

Повідомляється, що у Харківській області області було зруйновано 25 мостів, через 17 вже є проїзд. Звели тимчасові переправи та встановили тимчасові мости, ще 4 об'єкти – в роботі.

На автошляхах Харківщини дорожні бригади працюють з середини вересня, за цей час вдалося не лише відновити проїзд біля зруйнованих мостів, але й забезпечити проїзд ключовими маршрутами до сусідніх областей та звільнених населених пунктів.

Від наслідків ведення бойових дій було розчищено 588 км доріг державного значення та 24 км комунальних вулиць деокупованих міст.

На державних дорогах виконали комплекс робіт: ліквідація аварійної ямковості та ремонт дорожнього покриття, укріплення узбіч, демонтаж конструкцій зруйнованих мостів, поновлення розмітки, ремонт металевого бар'єрного огородження та автопавільйонів.

Роботи з відновлення дорожньої інфраструктури в області продовжуються.