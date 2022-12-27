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27.12.2022  10:20   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди у карпатському напрямку

Попит на потяги цього напряму збільшився.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що для пасажирів будуть доступні такі додаткові рейси:
 
191/192 Київ – Львів 
30.12.2022 о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові.
Зворотно 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38.
 
229/230 Київ – Ужгород 
29.12.2022 з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23.
Зворотно 30.12.2022 о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.
 
238/237 Одеса – Ужгород
З Одеси 29.12.2022 о 17.00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02.
Зворотно 30.12.2022 о 17.00 з поверненням до Одеси об 11:06.  
 
216/215 Запоріжжя – Івано-Франківськ 
Вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30.12.2022 о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13.
Зворотно 29 та 31.12.2022 о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05. 
 
255/256 Київ – Чернівці
Вирушатиме з Києва 28, 29, 30.12.2022 через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50.
Зворотно з Буковини 29, 30.12.2022 та 01.01.2023 о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22. 
 
211/212 Харків – Львів 
Вирушатиме з Харкова 29.12.2022 о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27.
Зворотно – о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13. 
 
І ще одне «бонусне» призначення для Кривбасу, де також маємо різке зростання попиту на квитки:
 
176/175 Київ – Кривий Ріг 
Вирушатиме з Києва 30.12.2022 о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. 
Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.
 
Нагадаємо, як відбувається відновлення доріг у Харківській області розповіли шляховики.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, поезд
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