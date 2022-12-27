27.12.2022 10:45 Віталій Хінєвіч

Нова пам'ятна банкнота з'явилася в Україні до 300-річчя Григорія Сковороди

З 29 грудня вводиться в обіг нова пам'ятна банкнота.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НБУ.

Повідомляється, що нова банкнота має номінал у 500 гривень. Вона присвячена до 300-річчя від дня народження видатного українського філософа, богослова, поета, музиканта, педагога – Григорія Сковороди.

Пам’ятна банкнота відтворює дизайн банкноти номіналом 500 гривень і водночас має важливу відмінність – на її лицьовому боці нанесена символіка до святкування 300-річчя Григорія Сковороди.

Основний малюнок лицьового боку банкноти – портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Києво-Могилянської академії, вихованцем якої був цей видатний український філософ.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року.

Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою офіційну символіку до святкування 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди – “Світ Сковороди”. Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти (від світло-зеленого до темно-зеленого).

Нагадаємо, в Україні створили мережу POWER BANKING, яка працює в умовах блекауту.