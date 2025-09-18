18.09.2025 14:20 Віталій Хіневич
В Україні монети номіналом 10 копійок поступово вилучатимуться з готівкового обігу
Торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій.
Монети номіналом 10 копійок поступово вилучатимуться з готівкового обігу з 1 жовтня 2025 року.
Таким чинном:
банки України не видаватимуть із кас такі монети за всіма видами готівкових операцій;
Національний банк не карбуватиме монет номіналом 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.
Потрапляючи в банки, такі монети не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.
Зважаючи на значну частку монет номіналом 10 копійок у обігу та зниження попиту на них з боку банків і торговельної мережі, рішення про їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.
